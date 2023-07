I furori del magic July | che trasforma le città in parco-giochi per maschi

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 8 luglio 2023) Alcuni anni fa, tornata a Roma dopo diversi mesi passati all’estero, mi trovai per la prima volta a essere testimone di un fenomeno che sul momento mi parve incredibile e del tutto straordinario. Era piena estate, quell’anno che tornai a Roma dopo i miei mesi passati all’estero, un’estate calda, estenuante e profumata, un’estate molle, come sono le estati a Roma, pigra e senza tempo – un’estate come tante, l’estate che improvvisamente, uscita con delle amiche per bere un drink in un locale appena aperto dentro alle braccia bianche di Valle Giulia, mi capitò di essere corteggiata con dovizia di galanteria da un nugolo di uomini giovani, belli e anche abbronzati. Poco dopo il mio arrivo nel locale, un bellissimo cinquantenne con gli occhi più blu di Roma mi portò da bere. Il suo amico, una vera icona radical del mercato romano, si avvicinò anche lui a parlarmi, mi chiese che lavoro ...