Hyundai Kona | la prova de Il Fatto it – Lo sport utility ibrido cresce e matura – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 luglio 2023) B-Suv. Sembra la categoria di film che piacciono a Quentin Tarantino (e spesso lo ispirano) è invece è il segmento di mercato più cool che ci sia. Se non hai una B-Suv di senti quasi in colpa, visto che la categoria l’anno prossimo potrebbe valere il 30% delle immatricolazioni totali in Italia. Peccato che le macchine che qualche tempo fa erano dila derivazione un po’ rialzata e dal look vagamente fuoristradistico delle utilitarie, oggi sono vetture dai 30 mila in su e molto, molto più lunghe della prima Golf disegnata da Giugiaro (che faceva quattro metri metri tondi). Beh, magari non è una regola ma è quel che succede con la nuova Huyndai, che abbiamo potutore tra una Milano oggetto di un temporalone monsonico e il lago d’Orta che ci accolto con un pallido sole e poi salutato con bombe d’acqua uguali a quelle ...