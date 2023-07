Hula hoop fitness | un autotest | «Ho fatto oscillare i miei fianchi ogni giorno per un mese e questo è il risultato»

Gioco 2: il cerchio Per giocare al gioco del cerchio, basta munirsi di croccantini ed un. Dopodiché dobbiamo metterci di fronte alla propria palla di pelo tenendo il cerchio alzato davanti ...- JESSICA DA RODDA - PASSIFLORA Performance di statua vivente che alterna momenti di immobilità al movimento con- DANIELE ROMANO - DJ GRAY Un gentleman decisamente atipico anima piazze e ...Durante la festa, i partecipanti hanno avuto anche l'opportunità di partecipare a una gara di ballo e di, con spettacolari premi offerti dai nostri generosi sponsor ' aggiungono. ' È stato ...

Voglia di leggerezza: tutti i benefici di allenarsi con l'hula hoop Cosmopolitan

Doppia tappa nella provincia di Ancona per l’"Art Festival 2023", rassegna che quest’anno tocca cinque località della regione (le altre sono Recanati, Montelupone e Porto Recanati). Oggi, a partire da ...Paitone. Nell'ambito di "Strabilio", il Festival del circo contemporaneo, è in programma per venerdì 30 giugno alle ore 21.15 nella piazza del comune di ...