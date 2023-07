(Di sabato 8 luglio 2023) La strada persi sta dimostrando un po’ complicata tra, Inter e. Cifre a rialzo per l’esterno delloSe fino a due settimane fa l’era nel ben mezzo di una strada spianata per l’acquisto di(esterno destro dello), ora la strada potrebbe farsi molto complicata: soprattutto con una concorrenzata. Lasi è rifatta fortemente (anche l’Inter, ma con un pressing inferiore rispetto ai bianconeri), con l’rimasta ferma ai 6offerti ai liguri. A fregarsi le mani c’è però lo stessoche orala posta a 12. Tutto dipenderà dai bergamaschi ...

Intanto perhanno bussato l', che poi si è concentrata più sulla fascia mancina, e il Torino , che poi ha preso lo stesso ex Cagliari. I top club della Serie A puntano a far leva sulla ...L'Inter deve trovare un sostituto di Bellanova e avrebbe messo nel mirinodello Spezia, cercato anche da Juve eL'Inter deve trovare un sostituto di Bellanova e avrebbe messo nel mirinodello Spezia, cercato anche da Juve e. Secondo quanto ...Fra i profili che interesserebbero in particolare ai bianconeri ci sono Sergej Milinkovic - Savic della Lazio, Timothy Castagne del Leicester, Emildello Spezia e Teun Koopmeiners dell'. ...

Holm-Atalanta, la Juventus ritorna alla carica (e lo Spezia alza la cifra a 12 milioni) Calcio News 24

Gasperini vuole un altro giocatore di fasce ma senza una cessione (Maehle) difficilmente ci saranno acquisti L’ultima stagione ha evidenziato un aspetto importante: l’Atalanta ha bisogno di rinforzi ...La strada per Holm si sta dimostrando un po’ complicata tra Atalanta, Inter e Juventus. Cifre a rialzo per l’esterno dello Spezia Se fino a due settimane fa l’Atalanta era nel ben mezzo di una strada ...