Highlights ottava tappa Tour de France 2023 | Pedersen volata da urlo VIDEO

(Di sabato 8 luglio 2023) Ilcon glidell’deldecon partenza da Libourne e arrivo a Limoges dopo 201 km pianeggianti nella prima parte ma mossi fino al traguardo, anche se la conclusione è comunque in, seppur anomala. E’ qui che Madssi impone: il corridore della Lidl-Trek precede Philipsen e Van Aert, in alto ecco le immagini salienti della frazione odierna. ORDINE DI ARRIVO CLASSIFICHE AGGIORNATE SportFace.

Mads Pedersen ha vinto l'tappa del Tour de France, Libourne - Limoges di 200,7 km. Decimo posto per Tadej Pogacar. Da segnalare che a circa 60 km dall'arrivo, per una caduta all'apparenza banale, si era ritirato Mark ......00 " "Studio Wimbledon" " Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e Sky Sport 4k ore 22:30 " "The Insider "Show" " Sky Sport Tennis e Sky Sport 4k Lunedì 10 luglio 12 - 22 "giornata " Sky ...L'testa di serie del tabellone partirà nettamente favorita contro l'argentino, classificato ... Il nostro sito, inoltre, fornirà news, approfondimenti,e le parole dei protagonisti al ...

VIDEO; Highlights Tappa 8 Tour de France 2023 - SpazioCiclismo SpazioCiclismo

Mads Pedersen ha interrotto l'egemonia di Jasper Philipsen negli sprint al Tour de France. Il danese della Trek-Segafredo si è preso l'ottava tappa della Grande Boucle con arrivo a Limoges, battendo s ...Il campione del mondo domina e trionfa anche al Red Bull Ring di Spielberg, nella nona gara stagionale. Sul podio anche la Ferrari del monegasco e l’altra Red Bull di Perez. Sainz, quarto alla ...