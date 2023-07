Guerra e chip L’evoluzione del conflitto fra Mosca e Kiev

Leggi su formiche

(Di sabato 8 luglio 2023) Evgeny Prigozhin vittima della lupara bianca russa? La misteriosa scomparsa del fondatore dell’esercito di mercenari della Wagner, segnalato alternativamente a san Pietroburgo, ao in Bielorussia ma introvabile da diversi giorni, secondo varie fonti non soltanto di intelligence presenterebbe numerose similitudini col sistema usato dalla mafia per eliminare gli avversari senza far ritrovare i loro cadaveri e nel contempo per alimentarne il discredito, con la diffusione di voci di fuga della serie prendi i soldi e scappa. Fra le varie ipotesi, la peggiore prevede che il protagonista della clamorosa marcia sue della sfida a Putin, possa essere finito nelle mani dei servizi segreti del Cremlino e venga “torchiato” e costretto a rivelare chi aveva alle spalle. Nonostante la crudezza del termine, torchiare in questo caso è un eufemismo ...