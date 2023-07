Gualdo Cattaneo | festa e moto d’epoca a Grutti per la tappa della Milano-Taranto

(Di sabato 8 luglio 2023) Accoglienza al castello con porchetta e spettacolo di sbandieratori e musici – Il sindaco Valentini: “Ottima vetrina per intercettare turisti stranieri e mettere in mostra le nostre eccellenze” Per il secondo anno consecutivo, la rievocazione storica perMilano-ha fatto sosta nel paese didove è stato allestito il check point del controllo orario. Un’occasione diper la frazione diche, giovedì 6 luglio, è stata così attraversata da oltre 130ciclette, sidecar, Vespe e Lambrette prodotte fino al 1967, accompagnati da un’altra ventina dipiù moderne della categoria Assaggiatori, i cui piloti, appunto, sono incaricati di valutare le accoglienze nelle varie soste per la ...

I l sindaco Valentini: "Ottima vetrina per intercettare turisti stranieri e mettere in mostra le nostre eccellenze", 6 luglio 2023 " Per il secondo anno consecutivo, la rievocazione ...Una occasione di festa per la frazione diche è stata attraversata da oltre 130 motociclette, sidecar, vespe e lambrette prodotte fino al 1967, accompagnati da un'altra ventina di ...

