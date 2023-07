Greenwood-Atalanta | i nerazzurri vogliono l’attaccante dello United in prestito

(Di sabato 8 luglio 2023) L’punta sulsecco diper potenziare l’attacco. Trattativa particolare con il ManchesterIncredibile, ma vero: l’sta provando a portarea Bergamo. Ipotesi poi trasformata in realtà con isicuri in termini di trattativa con il Manchester, per quanto la strada sia abbastanza delicata. La Dea vorrebbe il ragazzo insecco, ma dall’altra parte i Red Devils sarebbero disposti ad accettare tale trasferimento soltanto in caso di agevolazioni nei confronti del tanto ricercato Rasmus Hojlund: ivorrebbero 70 milioni per il danese. Tanta carne al fuoco, ora non resta che aspettare l’evoluzione di questa trattativa.

L'punta sul prestito secco diper potenziare l'attacco. Trattativa particolare con il Manchester United Incredibile, ma vero: l'sta provando a portarea Bergamo. Ipotesi poi trasformata in realtà con i nerazzurri sicuri in termini di trattativa con il Manchester United, per quanto la strada sia abbastanza ...Anche se al momento dal frontenon arrivano conferme alla pista che porterebbeal Gewiss. A Manchester in ogni caso Hojlund non convince tutti, vedi le parole dell'ex Nicky Butt ......Chukwueze Taremi Dia Morata NAPOLI Faraoni Kilman Tousart Lopez Samardzic Scalvini ROMA Emegha Traoré Scamacca Sanches Morata Sabitzer LAZIO Zielinski Berardi VeermanDe Ketelaere...

Calciomercato in subbuglio: Mason Greenwood potrebbe lasciare il Man. United per la Serie A Tutto Atalanta

L’Atalanta punta sul prestito secco di Greenwood per potenziare l’attacco. Trattativa particolare con il Manchester United Incredibile, ma vero: l’Atalanta sta provando a portare Greenwood a Bergamo.Calciomercato Atalanta. I bergamaschi si stanno dimostrando una delle squadre più attive in questo inizio di sessione estiva di calciomercato, desiderosa di costruire una rosa completa per competere a ...