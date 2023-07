Green Deal | entrata in vigore la legge contro la deforestazione e il degrado forestale a livello mondiale causata dall’UE

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 8 luglio 2023) Caserta. Lo scorso 29 giugno è entrato inil Regolamento pionieristico dell’Unione Europea sulle catene di approvvigionamento azero, un elemento necessario nella lottai cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità. In base al regolamento, che si applica in modo imparziale ai prodotti provenienti sia dall’interno che dall’esterno dell’UE, tutte le imprese, comprese quelle casertane, si impegneranno a dimostrare che i prodotti che esportano o immettono sul mercato dell’UE, come olio di palma, bovini, soia, caffè, cacao, legno e gomma o prodotti derivati quali carni bovine, mobili o cioccolato, non contribuiscano allao al. Il regolamento esprime il desiderio dei cittadini europei di non incoraggiare più la ...