Gravina | “Decisione della UEFA sulla Juventus? Il clima è sereno…”

E' vero che esiste unada parte di un Tribunale dello Stato che ha concesso, su richiesta ... In merito al ricorso del Lecco,ha ribadito come il miglioramento delle infrastrutture, ......le parole pronunciate ieri da, presidente della Figc - . So che ci sono interlocuzioni costanti, in un clima sereno. Non conosco i contenuti, ma mi auguro che a breve ci sia una...Siamo a conoscenza che sono in atto due opposizioni, una da parte dell'Inps e una da parte dell'Agenzia delle Entrate contro quella- continua- La situazione è allarmante, fermo ...

Gravina, 'Decisione Uefa su Juve arriverà a breve' Agenzia ANSA

Le parole del presidente federale dopo l’esclusione degli amaranto dal campionato cadetto Dopo il Consiglio Federale FIGC che ha escluso la Reggina dal prossima campionato Serie B, Gabriele Gravina il ...Massimiliano Santopadre, presidente del Perugia, si è presentato ieri alla sede della Federcalcio a Roma per esprimere il suo malcontento e chiedere di persona l’accesso agli atti ...