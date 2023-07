Grande Fratello Vip | Antonella Fiordelisi dopo la diffusione del video di Corona | Non è un momento facile

... il fatto di avere sempre frequentato come donatore di idee la piccola, la media e la... storico oltre che poeta, a riportarci al tempo di Luigi XIV, delFilippo di Orléans e del ...Sul settimanale, infatti, si legge: Dopo anni trascorsi a Mediaset alla guida di reality, prima ile poi l'Isola dei famosi, adesso Alessia Marcuzzi è rinata con il passaggio in Rai e ...... Sport e televisione Chi è Antonella Fiordelisi Antonella Fiordelisi è una ex schermitrice, oggi modella e influencer, nota per aver partecipato a Temptation Island e alVip 7 . ...

Grande Fratello Vip, Fabrizio Corona pubblica un video privato di Antonella Fiordelisi che tuona azioni legali ComingSoon.it

L'ex re dei paparazzi ha pubblicato sul suo canale Telegram un video privato di Antonella Fiordelisi: il web in rivolta contro Corona, accusato di aver molestato l'ex concorrente del Gf Vip.Addio a Marcellino Sanvito, per gli amici Linetto; ha donato le cornee come il fratello Alberto, scomparso nel 2021 ...