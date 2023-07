Gran Sasso | precipita e muore alpinista | recuperata la salma

Un alpinista romano è morto nel pomeriggio durante l'arrampicata ai Prati di Tivo (Teramo). Due alpinisti capitolini erano lungo la Via Mirka sul Corno Piccolo, sul, quando uno dei due, il primo di cordata, al quarto tiro, per ragioni ignote, è volato giù lungo la parete ed è deceduto. L'alpinista è finito incastrato in una nicchia della parete ...Un alpinista romano e' morto nel pomeriggio durante l'arrampicata ai Prati di Tivo (Teramo). Due alpinisti capitolini erano lungo la Via Mirka sul Corno Piccolo, sul, quando uno dei due, il primo di cordata, al quarto tiro, per ragioni ignote, e' volato giu' lungo la parete ed e' deceduto. L'alpinista e' finito incastrato in una nicchia della parete ...Con l'incidente di questo pomeriggio ai Prati di Tivo, sul versante teramano del, in cui ha perso la vita un alpinista romano, si allunga il tragico bilancio dei morti sul massicio abruzzese nel 2023: sono quattro le persone decedute in incidenti in quota, di cui tre ...

Gran Sasso, precipita durante un'arrampicata: muore un alpinista romano TGCOM

Si chiamava Davide Destriere (foto), 50 anni, l'ingegnere romano di Poste Italiane, l'escursionista che oggi intorno alle 13 ha perso la vita mentre tentava con un amico rimasto illeso, la scalata del ...Ancora una tragedia in montagna: un 50enne romano precipita nel vuoto durante il percorso sul Gran Sasso. Illeso l'amico ...