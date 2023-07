Un alpinista originario di Roma ha perso la vita sabato 8 luglio in un tragico incidente sul Corno Piccolo del. La morte dell'uomo è avvenuta mentre affrontava la via Mirka , un percorso estremamente difficile e pericoloso adatto solo a esperti scalatori. Dopo l'allarme al 118, sono stati ...Leggi Anche Nepal, scala l'Everest senza gambe: l'impresa del veterano dell'Afghanistan Leggi Anche Monviso, due alpinisti francesi morti durante una scalata Il secondo alpinista di cordata ha ...Tragedia lungo la Via Mirka sul Corno Piccolo, sul: nel pomeriggio di oggi, 8 luglio, un alpinista romano è morto durante l'arrampicata ai Prati di Tivo (Teramo). Non era solo: è stato infatti un secondo alpinista di cordata ad allertare il ...

Gran Sasso, precipita durante un'arrampicata: muore un alpinista romano TGCOM

L'alpinista romano è precipitato lungo la difficile via Mirka sul Gran Sasso. Inutile l'intervento dei soccorsi alpini, allo studio la dinamica ...L'incidente si è verificato sulla parete est del Corno Piccolo (2.655 metri) versante Teramano del Gran Sasso D'Italia. Le operazioni del Soccorso alpino e Speleologico dell'Abruzzo sono ancora in ...