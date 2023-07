Gran Sasso | alpinista romano precipita e muore Ferito l’amico

(Di sabato 8 luglio 2023) (Adnkronos) – Unè morto oggi sulmentre, intorno alle 15.30 stava scalando insieme a un amico la via Mirka, in cima alla vetta del Corno Piccolo, in località Prati di Tivo. Sul posto gli uomini del Soccorso Alpino che hanno recuperato il. In un altro incidente mortale, questa in provincia di Belluno, un'escursionista ha perso la vita in seguito ai traumi riportati nella caduta del sentiero delle Cascate di Fanes. La donna italiana stava camminando assieme a una comitiva quando, all'altezza delle serpentine, ha messo male il piede, cadendo di lato e iniziando a ruzzolare per una cinquantina di metri tra le rocce, fino al corso d'acqua sottostante. Scattato l'allarme verso le 12.15, sul posto sono stati inviati l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore e una squadra ...

