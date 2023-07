Gp Silverstone | il solito Verstappen in pole | battute le McLaren Ferrari | Leclerc quarto

... pole di Verstappen Aqualifiche divise tra pista umida e poi asciutta,ma davanti c'è sempre lui,Max Verstappen,che si prende la pole del Gp d'Inghilterra mettendo come altutti in ...Max Verstappen (Red Bull) ha conquistato la pole position del Gran Premio di Gran Bretagna in programma domani sul circuito di, decima prova del mondiale di formula 1. L'olandese, campione del mondo in carica, ha preceduto le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Quarto tempo e seconda fila per Charles Leclerc, ...IlMax Verstappen si prende la pole position , annunciata sulla pista storica didove domenica si corre il Gran Premio di Gran Bretagna , undicesimo appuntamento del Mondiale 2023 di ...

Gp Silverstone: il solito Verstappen in pole, battute le McLaren ... Tiscali

Domani arriva il Gran Premio di Gran Bretagna, con la Red Bull grande favorita. Ma attenzione alla Ferrari di Leclerc in forma ...Nella serata di ieri i tecnici della Ferrari hanno dovuto violare il coprifuoco a causa del problema elettrico che ha bloccato ai box Charles Leclerc per tutta la sessione FP2. L’anomalia alla power u ...