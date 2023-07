Governo | Conte | ' Meloni preoccupa | tiene più alla sua cricca che alla patria'

(Di sabato 8 luglio 2023) Roma, 8 lug (Adnkronos) - "Miun Presidente del Consiglio che non ha il coraggio di far dimettere dali suoi amici di partito Santanchè e Delmastro, perchépiùsuache' di cui tanto si riempie la bocca". Lo scrive Giuseppein un lungo post su Facebook. "Miun Presidente del Consiglio che, nascondendosi dietro lo schermo delle 'fonti Chigi', conduce un gravissimo attacco ai magistrati che svolgono il proprio dovere, accusandoli di avere addirittura aperto la campagna elettorale per le elezioni europee", scrive tra le altre cose il leader del M5s. "Giorgia, Fratelli d'Italia e sodali vari, vi invito a rileggere ...

Anche il1 ebbe i suoi problemi politico - giudiziari. Edoardo Rixi venne nominato viceministro ai Trasporti: il Movimento 5 Stelle non si oppose all'ingresso neldi una persona ...Mi preoccupa un Presidente del Consiglio che non ha il coraggio di far dimettere dali suoi ... vana è questa vostra corsa se la vigliaccheria vi insegue e la prodezza fugge', conclude... in cui ero cresciuto e di cui ero diventato la massima autorità di. In quei giorni, ... "Quando quasi ogni giorno - aggiunge Giuseppe- ho cercato di spiegare ai giornalisti e convincere i ...

Covid, Conte “Governo ha paura di estendere l’inchiesta alle Regioni” Il Tempo

Non c’è pace per la maggioranza di governo del sindaco Conte che se e quando accontenta un consigliere o un gruppo politico immediatamente e di conseguenza scontenta un altro consigliere e un altro ...Ultim'ora su ticinonotizie.it ROMA (ITALPRESS) – “In questi giorni i Fratelli d’Italia e i loro sodali anche renziani, per lavarsi la coscienza, stanno martellando i social e gli organi di stampa con ...