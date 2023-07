Gosens | non solo Union Berlino! Più squadre in Bundesliga – SM

Leggi su inter-news

(Di sabato 8 luglio 2023)potrebbe essere uno dei giocatori in uscita dall’Inter in questa sessione di mercato. Come ormai noto, il calciatore piace ine in particolare all’Berlino, ma secondo quanto riportato da Sportmediaset non è l’unica squadra interessata. PIÙ– L’Berlino resta la squadra in prima fila per Robin, sempre più lontano dall’Inter. L’esterno tedesco chiede più spazio, soprattutto in vista del prossimo Europeo, e l’opzionefin qui resta quella più probabile. Ma l’Berlino non è l’unica squadra interessata. Secondo Sportmediaset, ci sarebbe anche il forte pressing del Wolfsburg, che vorrebbe assicurarsi l’esterno tedesco. La battaglia tra i due club è aperta Fonte: Sportmediaset Inter-News - Ultime ...