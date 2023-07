Gosens in uscita dall’Inter | AD Union Berlino | «Profilo interessante»

Leggi su inter-news

(Di sabato 8 luglio 2023)può lasciare l’Inter in questa sessione estiva di mercato. Su di lui c’è il pressing dell’. Il club tedesco mostra interesse CI INTERESSA ?rimane in, l’sulle sue tracce. A tal proposito, l’AD Oliver Ruhnert ha parlato dal ritiro berlinese: «È un giocatore che ha giocato una finale di Champions League. Per noi, è unsicuramente molto. Ma non è il solo. Noi giocheremo la Champions League, ma non siamo un club da Champions League. Ma abbiamo anche alcune idee oltre a. Si tratta comunque di un giocatore molto, senza ombra di dubbio». Le sue parole riportate dalla Bild. Inter-News - Ultime ...