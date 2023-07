Gosens | all’Union Berlino ci sperano | il commento del difensore Trimmel

(Di sabato 8 luglio 2023) Il nome di Robinresta caldo per l’Union. Dopo le parole dell’Amministratore Delegato riportate in mattinata, sono arrivate anche quelle delChristopher. Che a Sky Sport Germania ha commentato con soddisfazione il suo possibile arrivo. SPESSORE INTERNAZIONALE – Queste le parole di Christopherdell’Union, che commenta il possibile arrivo in squadra di Robin: «Sarei felicissimo se un giocatore del suo calibro venisse da noi. È un giocatore di grande spessore internazionale, l’ho visto giocare spesso ed è fantastico. Ci renderebbe sicuramente più forti grazie anche alla sua esperienza». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ...

