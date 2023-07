Goodhairday | Rihanna | camaleonte di capelli a effetti speciali

Leggi su vanityfair

(Di sabato 8 luglio 2023) Hit di successo, senso dello stile e grande fiuto per i cosmetici. Non solo:è un'inesauribile ispirazione per ogni genere di acconciature, colori e tagli di. Negli anni non c'è hairlook che non abbia provato: sperimentatrice seriale, in dolce attesa del secondo pargolo, musa di Pharrell Williams per Louis Vuitton e mai un capello fuori posto!