(Di sabato 8 luglio 2023) Dopo il secondo giro delcambia la leadership in virtù del calo netto dello svedese Jonas Blixt, ora 17° a -7 dopo il +2 di queste 18 buche. Al comando, infatti, c’è: il ventiseienne di Briarcliff Manor, poco meno di ottomila anime nello Stato di New York, continua ad andar forte e dopo il -6 del giovedì trova il -7 del venerdì per un -13 totale. Alle sue spalle, distanziati di due colpi, Brendon Todd (che sta cercando di ritrovare i fasti di un clamoroso finale di 2019), Adam Schenk e il sudafricano Garrick Higgo, ma per nessuno di loro il balzo è importante tanto quanto per vari facenti parte del gruppo dei quinti.: Nacho Elvira guida al Made in HimmerLand, risale Guido Migliozzi Ancora Svezia in ...

Proverà a stupire Wyndham Clark, vincitore a sorpresa dell'US Open, mentre cercano buone indicazioni anche Tony Finau,Young, Collin Morikawa, Tommy Fleetwood e Justin Thomas. Oltre a ...... ha vinto a Los Angeles il 123mo Us Open di. Secondo il britannico n.3 al mondo Rory McIlroy, ...Smith (Aus) - 6 5. Tommy Fleetwood (Ing), Rickie Fowler (Usa), Min Woo Lee (Aus) - 5 8. ...Smith (Aus) - 6; 5. Tommy Fleetwood (Ing), Rickie Fowler (Usa), Min Woo Lee (Aus) - 5; 8. ... 'Io odio ancora la Liv, ma l'accordo fa bene al' Leggi i commenti: tutte le notizie ...

Golf: Cameron Young prende la testa a metà John Deere Classic 2023 OA Sport

Fireballs GC (S.Garcia-c, A.Ancer, E.Lopez-Chacarra, C.Ortiz -4 4 Aces GC (D.Johnson-c, P.Uihlein, P.Perez, P.Reed) -3 ...The PGA Tour’s annual stop at the John Deere Classic is well known for two things: first-time winners and rising stars stepping into the spotlight. Both were on display during Friday’s soggy second ...