Golf | allo US Women’s Open Bailey Tardy emerge da un secondo giro difficile | tiene Benedetta Moresco

(Di sabato 8 luglio 2023) La leadership, dopo unda sole 17iste sotto o pari con il par,UScambia padrona. E porta ora il nome di, 26 anni e 14 top ten sul tour LPGA in carriera. Non è facile fare -4 a Pebble Beach (-7 totale per lei), in nessun caso, ma l’originaria della Georgia riesce nell’intento e si inserisce in un contesto che è decisamente pieno di nomi inattesi. Alposto a -5, infatti, insieme alla sudcoreana Hyo Joo Kim, che guidava ieri, c’è l’americana Allisen Corpuz, peraltro già ottimaChevron Championship dove ha chiuso quarta. Alle loro spalle a -3 ancora Corea del Sud con Hae Ran Ryu.: Cameron Young prende la testa a metà John Deere Classic ...

Pronostici Golf John Deere Classic 2023 del PGA Tour ma si giocano anche il Made in Himmerland 2023 del DP World Tour e il LIV Golf London.A Roma prende il via l'Italian Open Challenge, gara del secondo circuito europeo con i migliori del field. Cercano la zampata per salire sul DP Wolrd Tour Scalise, Pavan e Manassero ...