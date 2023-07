Giustizia | Serracchiani | ' Meloni come Berlusconi ma lui ci metteva la faccia'

(Di sabato 8 luglio 2023) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - ". L'unica differenza è che lui cilae lei si nasconde dietro fonti anonime. Ha gettato la maschera: il suo garantismo è solo per i sodali di partito. Per i cittadini comuni un florilegio di nuovi reati e ai politici amici la pretesa dell'impunità". Lo afferma Debora, responsabilenella segreteria Pd.

Lo dichiara la deputata democratica Debora, responsabilePd.Debora, responsabiledel Partito Democratico, ha commentato le dichiarazioni del presidente del Senato, Ignazio La Russa, sulla vicenda che coinvolge il figlio indagato a Milano per ...Così Debora, responsabiledel Partito Democratico, in merito alle dichiarazioni del presidente del Senato, Ignazio La Russa, sulla vicenda che coinvolge il figlio indagato a ...

Giustizia: Serracchiani (Pd), basta fonti anonime, Meloni e Nordio ci ... Agenparl

“Meloni come Berlusconi. L’unica differenza è che lui ci metteva la faccia e lei si nasconde dietro fonti anonime. Ha gettato la maschera: il ...Roma, 8 lug. (Adnkronos) – “Meloni come Berlusconi. L’unica differenza è che lui ci metteva la faccia e lei si nasconde dietro fonti anonime. Ha gettato la maschera: il suo garantismo è solo per i sod ...