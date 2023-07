Giustizia | l’Anm fa la vittima | “Il governo ci attacca | ma noi non abbiamo fatto nulla”

(Di sabato 8 luglio 2023) Nessuna interferenza, nessuno schieramento politico, nessuna voglia di aprire uno scontro con la politica, che anzi è subìto “senza che noi si sianiente”. Nel corso del comitato direttivo del, il presidente Giuseppe Santalucia, di fronte alle critiche per i casi Santanchè e Delmastro, ha vestito l’associazione dei magistrati e tutta la categoria dei panni dellanei confronti di unche sarebbe impegnato ad “re al cuore la magistratura” al punto che “il sospetto è che le riforme costituzionali siano sbandierate non perché si crede servano a migliorare il sistema, ma come risposta di punizione”. Nessuna stranezza, insomma, negli attacchi giudiziari giunti come un uno-due contro membri dell’esecutivo. La stranezza, semmai, secondo l’associazione magistrati, sarebbe ...

E le note del ministero dellasi sono unite 'alle voci ... Lo ha detto il presidente dell'Giusppe Santalucia, parlando ... il nostro silenzio sarebbe'impacciato mutismo di chi non sa ...Noi siamo per unache funzioni, ma non siamo certo giustizialisti. Semmai è successa un'altra cosa: il ministro Nordio non aveva ancora illustrato la sua riforma egià la contestava'. ......Chigi e di via Arenula sui casi del ministro Daniela Santanché e del sottosegretario alla... ma quando il livello dello scontro si alza il silenzio sarebbe'impacciato mutismo di chi non sa ...