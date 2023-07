Giustizia | Gasparri FI | ' Braga e Boccia strilloni delle toghe rosse rispondono a ordini Procure'

(Di sabato 8 luglio 2023) Roma, 8 giu (Adnkronos) - "Gli allergici alla vita democratica sono i capigruppo del Pd, che non sono nella condizione di dare lezioni a nessuno, né sullané su altri temi". Lo dice il senatore di FI Maurizio. "L'attacco al governo, al Parlamento e alla democrazia dei soliti noti togati costituisce un vero attentato alla Costituzione, testo ignoto a, che hanno un irrilevante passato, un deprimente presente, un incerto futuro dache gli hanno ordinato uno scadente comunicato di insulti. Capita quando si deve rispondere aglidei loro superiori”, aggiunge

Vedi Anche Forza Italia,: 'Problemi nel partito Direi di no'. E sulla: 'Non mi faccia parlare delle toghe altrimenti vengo querelato' Le reazioni della politica: Italia viva ......il governo gli fanno pensare che " la lingua batte dove il dente duole " le riforme della,... Per confondere le acque, il forzista Mauriziorispolvera toni da anni ruggenti ...Secondo, 'siamo di fronte a una vera e propria rivolta, solo perché si vuole attuare una riforma che renda più rapidi i tempi della, più trasparenti le sue procedure, che allontani ...

Giustizia: Gasparri, magistratura sta attentando a Costituzione' Il Dubbio

Roma, 8 giu (Adnkronos) – “Gli allergici alla vita democratica sono i capigruppo del Pd, che non sono nella condizione di dare lezioni a nessuno, né sulla giustizia né su altri temi”. Lo dice il senat ...Nuovo capitolo dello scontro tra il centrodestra e la magistratura. A parlare è stavolta il senatore di Forza Italia e vicepresidente del ...