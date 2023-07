Giustizia | Furfaro | ' per gli amici l' impunità per gli italiani la povertà'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 8 luglio 2023) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Diceva di essere 'pronta', che avrebbe rivoltato l'Europa e difeso gli interessi degli. È finita che glisono sempre più poveri. E gli unici interessi che difende Giorgia Meloni sono quelli dei suoi compagni di partito da scandali, polemiche e persino inchieste. Prima ha sistemato nei ruoli chiave dell'Esecutivo e dello Stato una classe dirigente imbarazzate e ora attacca i magistrati per coprire le loro inadeguatezze. Nel frattempo, il 60% delle famiglie italiane fatica ad arrivare a fine mese. Per gli, l', per glila. Complimenti". Lo afferma Marco, componente della segreteria del Pd.