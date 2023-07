Leggi Anche, Nordio: 'ha interferito, interlocutore del governo è il Csm' - I magistrati: 'Abbiamo il diritto - dovere di parlare' 'Da Chigi accuse pesantissime' - Parlando al Comitato direttivo ...A parlare, durante il Comitato del direttivo dell', è il presidente Giuseppe Santalucia, che ... sottolineando come le note inviate dal ministero dellaabbiano contribuito alle "voci di ...E le note del ministero dellasi sono unite "alle voci di delegittimazione ": lo ha detto il presidente dell'Giuseppe Santalucia, parlando al Comitato direttivo dell'. " La ...

Giustizia, Anm: "Noi non interferiamo, difendiamo la Costituzione" | "Delegittimati da governo e ministero" TGCOM

Dalle fonti di Palazzo Chigi è arrivata ' un'accusa pesantissima che colpisce al cuore la magistratura '. E le note del ministero della Giustizia ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...