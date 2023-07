Giuntoli alla Juve trattato da vip | quasi come se fosse un nuovo Ronaldo Gazzetta

(Di sabato 8 luglio 2023)ntusda vip. Ne scrive ladello Sport: Ciò che salta agli occhi, e si percepisce anche fuori dContinassa, è il grande risalto dato dal club alarrivo. Un trattamento che di solito, in casa Agnelli, viene riservato ai Vip,si trattasse di un fuoriclasse della fama di. Da un Cristiano all’altro, lacompie un atto di fede nei confronti dell’ex direttore sportivo del Napoli. L’enfasi nemmeno troppo artificiale nella presentazione fa intuire che conci si appresti a una svolta definitiva. L’effettosi dovrebbe sentire subito sul mercato. Alle dipendenze di De Laurentiis, il d.s. non ha esitato a procedere ...

Il nuovo uomo mercato dei bianconeri (IPA/Fotogramma) Dopo l'addioSSC Napoli, Cristianoinizia la sua nuova avventuraJuventus . Il direttore sportivo, oramai ex azzurro, è a tutti gli effetti il nuovo uomo mercato del club bianconero. Confermati ...La Juventus deve rifare anche la difesa elavora al colpo importante: può arrivare ad un prezzo 'ridicolo'per ricostruzione la Juventus. L'annuncio ufficiale arrivato venerdì mattina ha segnato il via libera ad una nuova era in casa bianconera.(LaPresse) - Calciomercato.itIl Football ...... è stata penalizzata di 10 punti e ha perso la qualificazioneChampions League conquistata sul ..., quindi, arriva in un momento in cui il club deve conciliare esigenze tecniche e di ...

Il d s della Juventus Cristano Giuntoli si è raccontato davanti alle telecamere per la prima volta. Ha ricordato il papà scomparso e la sua fede juventina. Ha rivelato: «Tifavo per questi colori da qu ...Su Il Giornale: Un Cristiano alla scrivania. Le spine della Signora per lo juventino Giuntoli. Il nuovo ds: «Bianconero da sempre». Gli esuberi da piazzare, il caso Bonucci ...