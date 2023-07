Giulia Tramontano | video inedito mostra Impagnatiello che fingeva di cercare la compagna dopo averla uccisa

(Di sabato 8 luglio 2023) Spunta una nuova “recita” di Alessandro, il trentenne che ha ucciso laincinta di sette mesi. Un filmato delle telecamere di sicurezza – diffuso in esclusiva da Quarto Grado – ha ripreso il femminicida che entrava nella tabaccheria di Senago, in provincia di Milano, chiedendo informazioni sullache era sparita nel nulla. In quei giorni la famiglia die all’apparenza, speravano ancora che la ragazza si fosse allontana volontariamente. Ma il barman in realtà sapeva che fine aveva fatto perché l’aveva giàcon 37 coltellate, oltre ad aver tentato di bruciare e occultare il cadavere. Ciononostante si è diretto in tabaccheria con la madre, ha comprato un pacchetto di sigarette e ...

Giulia Tramontano, le immagini inedite di Alessandro Impagnatiello dopo l'omicidio della compagna TGCOM

