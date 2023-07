Giro Donne 2023 | a Sassari si impone Blanka Vas | quarta Silvia Persico

(Di sabato 8 luglio 2023) È andata a casa Lorena Wiebes, ma quando si tratta di volate è sempre la SD Worx a dominare: si sposta in Sardegna il, ottava tappa da Nuoro acon successo a sorpresa della campionessa unghereseVas. Resta senza patemi in Maglia Rosa Annemiek van Vleuten (Movistar). Tantissimi gli attacchi in una prima fase di gara percorsa a ritmi altissimi dal gruppo, con saliscendi e vento laterale che hanno tenuto alta l’attenzione al plotone. La prima vera fuga è partita a circa 50 chilometri dal traguardo con Floortje Mackaij (Movistar Team) eMagri (Israel Premier Tech Roland) che hanno guadagnato circa 1? sul plotone. Magri ha perso contatto, con Mackaij che ha scollinato in solitaria sul GPM di Romana-Ittiri. Nel gruppo diversi allunghi, con anche le big a muoversi: da Mavi ...

Giro Donne, Longo Borghini si ritira: “Scelta precauzionale, ma sta meglio” La Gazzetta dello Sport

GIRO D'ITALIA – Fantastica volata dell'ungherese della SD Worx, che stronca le avversarie e coglie la prima vittoria in carriera al Giro Donne.