Giornata nazionale delle Pro Loco | La Spina | Punto di riferimento per i cittadini e le istituzioni

Mille eventi per la Giornata Nazionale delle Pro Loco - ViaggiArt Agenzia ANSA

Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.L'11 luglio alle 16, in occasione della Giornata mondiale della popolazione. La situazione demografica in Italia e in Trentino: un incontro in biblioteca. In ...