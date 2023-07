Giochi Asiatici 2023 | russi e bielorussi parteciperanno per rincorrere Parigi 2024

Leggi su oasport

(Di sabato 8 luglio 2023) Arriva una notizia importante in ottica olimpica. Sembra infatti che gli atletie bielopotranno essere ammessi aial fine di qualificarsi alle Olimpiadi di. L’ufficialità è arrivata nella giornata odierna direttamente dagli organi competenti della rassegna, in programma ad Hangzhou (Cina) dal 23 settembre all’8 ottobre. Secondo quanto riportato dalla testata Insidethegames, sarà compito di ciascuna Federazione dei 31 sport coinvolti a decidere l’eventuale ammissione dei concorrenti europei nelle rispettive gare. Se accettati, gli atleti non conquisteranno alcuna medaglia: la loro posizione sarà valida soltanto come qualifica per. Come da disposizioni CIO,e ...