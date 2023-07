Gigi D’Alessio uno come te Trent’anni insieme stasera in tv 8 luglio | ospiti e streaming

Leggi su cubemagazine

(Di sabato 8 luglio 2023)unote –è il concerto-evento che va in ondain tv sabato 82023 in onda in prima serata su Rai 1 per festeggiare i 30 anni di carriera del cantautore napoletano. Di seguito ecco tutte le anticipazioni sullo spettacolo. SCOPRI COSA C’È IN TVunotein tv 8Sabato 8da Piazza del Plebiscito a Napoli “Unote –”, il concerto-evento che celebra i primi 30 anni di musica e di grandi successi di...