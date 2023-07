Giffoni53 | fioccano ospiti | da Carlo Verdone a Maria Chiara Giannetta | chi ci sarà

Leggi su velvetmag

(Di sabato 8 luglio 2023) Partirà a breve, con un gran numero diprevisti in arrivo davanti ai 6500 giffoner da 30 nazioni diverse. Dai grandi nomi nostrani ai più significativi e talentuosi volti internazionali, ecco chi vedremo al Festival italiano dal 20 al 29 luglio. Grande attesa per, la nuova edizione del Festival nostrano che vedrà coinvolte, anche quest’anno, numerose personalità dello spettacolo. Daa Erri De Luca, daa Vanessa Scalera, Raoul Bova, Matteo Paolillo e Giacomo Giorgio, tra gli altri, sono molte le personalità in arrivo alla manifestazione. Ecco dunque chi vedremo nelle giornate dal 20 al 29 luglio., glidella nuova edizione del festival ...