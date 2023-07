Giffoni 53 | dal 20 luglio anteprime e eventi speciali

(Di sabato 8 luglio 2023) Dal 20 al 296.500 giffoner da 30 nazioni saranno i protaginisti del 53esimoFilm Festival: quest'anno sono 150 le opere in concorso da 35 nazioni, compresa l'Italia, e 50 quelle fuori concorso. Tra i film italiani più attesi c'è anche "Il più bel secolo della mia vita" di Alessandro Bardani, con Sergio Castellitto, Valerio Lundini, Carla Signoris e la canzone originale di Brunori Sas. Quattro ledi questa edizione: l'esordio alla regia di Claudio Bisio con "L'ultima volta che siamo stati bambini"; "Noi anni luce"; "Le stelle di Dora - Le sfide del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa" e la nuova avventura Disney "La Casa dei Fantasmi".Saranno 20 glidi quest'anno: tra questi, la seconda stagione di "DI4RI" con Netflix, l'attesissimo "Barbie" di Greta Gerwig, ...

caso di Claudio Bisio che debutta alla regia del suo primo filmtitolo ' L'ultima volta che siamo stati lontani ' presentato in anteprima assoluta il 20 luglio durante la prima serata del... attività, laboratori e incontri guidati dagli esperti facilitator di, e il programma di ... La manifestazione è promossa da ANICA , in collaborazione con ANEC, sostenutaMiC, dalla Regione

Da attore a regista: è il caso di Claudio Bisio che debutta alla regia del suo primo film dal titolo "L'ultima volta che siamo stati lontani".L’ultima volta che siamo stati bambini sarà nelle sale dal 12 ottobre distribuito da Medusa Film. Diretto da Claudio Bisio, il film aprirà la 53esima edizione del Giffoni Film Festival. L’ultima volta ...