Gianfranco Viesti | L' impatto dell' autonomia differenziata su scuola e salute si vedrà subito | il resto arriverà dopo

(Di sabato 8 luglio 2023), professore di Economia a Bari, spiega ad HuffPost quali potrebbero essere le conseguenze di quella che definisce la secessione dei ricchi: "Ci sono tante incognite e non è buon segno e i diritti dei cittadini cambieranno in base alla ricchezzaa regione in cui vivono. La Costituzione la prevede? Sì, ma la potestà spetterebbe al parlamento"

, docente di Scienze Politiche all'Università di Bari, nel 2019 ha pubblicato per Laterza il volume "Verso la Secessione dei Ricchi" e a settembre sarà nuovamente in libreria con il ...Interverranno: Gianni Forte " Segretario generale Spi Cgil Puglia Lorenzo Perrini - Sindaco di Cisternino Antonio Macchia " Segretario generale Cgil Brindisi" Docente Università di ...Tra le autrici e gli autori in programma sabato 1 luglio: il Premio Andersen Arianna Papini con letture, animazioni e laboratori per bambine e bambini; l'economista, che si ...

Gianfranco Viesti, professore di Economia a Bari, spiega ad HuffPost quali potrebbero essere le conseguenze di quella che definisce la secessione dei ricchi: ...In questo momento, è la domanda cruciale che ognuno di noi dovrebbe porsi, per il nostro futuro e per quello dei nostri figli e nipoti: “Riuscirà il Pnrr a rilanciare l’Italia”. Se la pone Gianfranco ...