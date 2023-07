GF Vip | lutto per Gianluca Costantino | è morta la mamma

Un graveha colpito un ex vippone: l'ex protagonista del Grande Fratelloha annunciato la scomparsa della ...Gf: graveper Gianluca Costantino Il post di Gianluca Costantino : "Mamma sarai sempre con me" Diversi suoi ex compagni d'avventura, con cui ha condiviso l'esperienza al GF, stanno ...Tra lepresenti, la principessa Sirivannavari di Thailandia, Beatrice Casiraghi, la principessa ... mentre la Francia e la sua capitale sono così ine ammaccate'. Fu lo stilista Charles ...

GFVip, lutto strappalacrime: "Vola in cielo..." | Stroncata dalla malattia - Metropoli Notizie

Lutto devastante per un ex volto del Grande Fratello Vip: la madre è morta dopo una malattia che l'ha stroncata.Il giovane ex concorrente del Grande Fratello VIP Gianluca Costantino ricorda la mamma appena deceduta dopo una lunga malattia ...