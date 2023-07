Gf Vip 7 | Fabrizio Corona pubblica un video privato di Antonella Fiordelisi | la durissima reazione dell’ex Vippona

Leggi su isaechia

(Di sabato 8 luglio 2023) Sta facendo molto discutere unto dache vede protagonista. L’ex re dei paparazzi ha deciso di condividere con i suoi follower undella schermitrice, generando non poche polemiche. Nelle immagini l’exsi trovava in uno degli studi di Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip., stesa su un lettino con una maglietta e un paio di slip, era nella stanza proprio conche le ha chiesto: Porco D**, apri un attimo le cosce? Ma sei sprecata per Edoardo Donnamaria. Imbarazzata lache ha risposto con un deciso “No”. La richiesta oscena ha fatto subito il giro della rete, e ha ...