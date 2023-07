Gazzetta – Milinkovic e Berardi per la Juve | le trattative

(Di sabato 8 luglio 2023) 2023-07-05 09:32:59Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalladello Sport: I bianconeri cercano uomini assist: per arrivare ai due serve prima cedere, Giuntoli al lavoro. E sulle fasce… F. Cornacchia – M.Guidi 5 luglio – MILANO Otto, undici, dieci. Sette, diciassette, otto. Non chiamate la neuro, non stiamo dando i numeri. Sono semplicemente i dati degli assist negli ultimi tre campionati di Sergej-Savic (Lazio) e Domenico(Sassuolo). Due profili che lantus ha individuato per accrescere il tasso di qualità della rosa, rimasta orfana dell’estro di Angel Di Maria e dei cross di Juan Cuadrado, solo per fare gli esempi più recenti.sono giocatori completamente differenti, ma ...

Su 'Ladello Sport' parecchi nomi per la fascia destra, oltre a Weah che può ovviamente ... Così come in mediana- Savic rimane nel mirino se dovesse andare via Paul Pogba. Luiz ...Il Milan ha chiuso per Pulisic, 'Capitan America' come titola ladello Sport, la Juve puntae secondo il Corriere dello Sport tra due giorni ci sarà un incontro con la Lazio, ...Rassegna stampa 8 luglio 2023 (LaPresse) - calciomercato.it'Ladello Sport' apre con ... Su 'Il Corriere dello Sport' in prima pagina apre con- Savic e il bianconero: 'Sergej - Juve ...

Juve, a tutta su Milinkovic se Pogba accetta il rilancio saudita La Gazzetta dello Sport

L'ex direttore sportivo del Benevento, ed ex calciatore della Lazio, ha parlato delle voci su Milinkovic-Savic ...