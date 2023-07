Gazzetta – Luka Romero al Milan | oggi arriva | domani le firme

Leggi su justcalcio

(Di sabato 8 luglio 2023) 2023-07-05 08:47:56 L’autorevole rosea: L’argentinoa parametro zero dopo due anni alla Lazio. Lo chiamano “il mini Messi”, scoperto grazie a un reality Il terzo colpo delda un posto che lo lega a Bob Dylan e Fabrizio De André., esterno offensivo diciottenne preso a parametro zero dopo un paio d’anni nella Lazio, è nato a Durango, città messicana su cui Bob ha costruito una delle tracce di Desire. Parla di due fidanzati che fuggono da un’osteria dopo aver ucciso una persona. De André l’ha tradotta in italiano negli anni Settanta. La città unisce così l’insolito trio, completato da un ragazzo soprannominato il “Mini Messi”.le visite —sbarca in Italia,svolgerà le visite mediche. È il terzo ...