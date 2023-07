(Di sabato 8 luglio 2023)per gli. A metà della scorsa settimana all’interno della grande rotonda dell’Esselunga di Santa Maria Rossa si è vissuta una situazione decisamente curiosa ma anche pericolosa. Un’anatra, probabilmente proveniente dal canale Villoresi o da uno dei laghetti della zona, aveva pensato bene di rifugiarsi in mezzo alla grande rotatoria e deporre ...

Garbagnate, operazione salvataggio per gli anatroccoli | VIDEO Il Notiziario

