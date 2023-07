Fusco Cia Benevento | “Irrigazione tema strategico per il territorio | occorre progettazione”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 8 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Dopo mesi è ripartita la discussione su unper il nostro– ha dichiarato il Presidente di CiaCarmine– ovvero ildella programmazione del sisirriguo in provincia di.Un incontro, quello recentissimo che si è tenuto presso la sede dell’ente provinciale a cui Cia ha dato il suo contribuito con proposte concrete. Da quanto apprendiamo – ha aggiunto– gli ettari probabili irrigui provinciali sono 18 mila di cui 4 mila già serviti da impianto idrico e gli altri 14 mila da progettare. Per Cia è fondamentale avere da subito un progetto pronto per la realizzazione anche degli altri 14 mila ettari e farsi trovare preparati nel intercettare possibili ...