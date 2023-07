Frosinone | Stirpe | «Non abbiamo paura della Serie A | il mercato…»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 8 luglio 2023) Le parole di Maurizio, presidente del, sulla prossima stagione dei gialloblù inA. I dettagli Maurizio, presidente del, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. PAROLE – «E’ già così difficile di per sé laA che non possiamo permetterci di avere: sia contro il Napoli che alla seconda in casa contro l’Atalanta. Sul mercato? Mi auguro che alla fine del mercato potranno far parte del gruppo 2-3 figure di riferimento che, l’anno scorso, sono state fondamentali. Penso a un altro Lucioni, un fratello maggiore per tanti nostri ragazzi in B».