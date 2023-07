Frosinone | Di Francesco | «Qui per ritrovare valore umano»

(Di sabato 8 luglio 2023) Le parole di Eusebio Di, nuovo allenatore del, in conferenza stampa. Tutti i dettagli in merito Eusebio Diha nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del– «Ringrazio presidente e direttore per questa opportunità. C’è un’impresa da fare ma condivido che parlando di noi si potrà fare e in tal senso il mio staff mi aiuterà molto. Noi insieme alla società potremmo fare grandi cose. La prima cosa che ho detto ai ragazzi è di avere coraggio e sorriso, che ho smarrito ultimamente e con valori umani. Ho fatto questa scelta perchè credo che qui ritroverò quelche nel calcio a volte si perde. Salvezza? Nulla è impossibile. Quello che posso assicurare a tutti è che questa squadra ...

"Nessun traguardo è impossibile. Il miose la giocherà con tutti". Non nasconde il suo coraggio e la sua voglia di rilancio Eusebio Di. Il neo allenatore delsi è presentato questa mattina in conferenza nella sala stampa dell'Atlantic Park Hotel di Fiuggi, luogo in cui i giallazzurri da ieri stanno svolgendo il ...... Acerbi è stato riscattato dall'Inter, Gagliardini al Monza, Brescianini dal Milan ale ...di seguito tutti gli acquisti ufficiali finora in Serie A IL TABELLONE DEL CALCIOMERCATO...L'appuntamento è per sabato 19 agosto alle 18.30, a. Stirpe parla di come ci si prepara ... Su Di, che guiderà la squadra in Serie A: "Un allenatore top. Pratica un calcio ...

Frosinone, Di Francesco: "Sono qui per ritrovare il valore umano" GianlucaDiMarzio.com

"Nessun traguardo è impossibile. Il mio Frosinone se la giocherà con tutti". Non nasconde il suo coraggio e la sua voglia di rilancio Eusebio Di Francesco. (ANSA) ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...