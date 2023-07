"Nessun traguardo è impossibile. Il miose la giocherà con tutti". Non nasconde il suo coraggio e la sua voglia di rilancio Eusebio Di Francesco. Il neo allenatore delsi è presentato questa mattina in conferenza nella sala stampa dell'Atlantic Park Hotel di Fiuggi, luogo in cui i giallazzurri da ieri stanno svolgendo il ritiro estivo. Ad accompagnarlo il ...Si parte sabato 19 agosto alle 18.30 con il Napoli campione inin trasferta col, in contemporanea Empoli - Verona. Il derby Inter - Milan della quarta giornata sarà sabato 16 ...I campioni indel Napoli scenderanno in campo per primi sabato 19 agosto alle 18.30 in casa del. La sera toccherà poi all'Inter di Simone Inzaghi , impegnata a San Siro alle 20.30 ...

Frosinone: carica Di Francesco, 'nessun traguardo è impossibile' Agenzia ANSA

"Nessun traguardo è impossibile. Il mio Frosinone se la giocherà con tutti". Non nasconde il suo coraggio e la sua voglia di rilancio Eusebio Di Francesco. (ANSA) ...Il presidente del Frosinone: “La Serie A è già abbastanza difficile” Conquistata la promozione in Serie A al termine di una stagione straordinaria, il Frosinone non vuole farsi spaventare da niente e ...