Frasi minacciose e insulti | sede di Fratelli d' Italia nel mirino di vandali di sinistra

(Di sabato 8 luglio 2023) Ignoti hannozzato ladid'a Parma, componendooffensive econ la bomboletta spray. La digos sta indagando per risalire ai. Il partito: "Atto vile e inaccettabile, non ci faremo intimorire"

... ma il contesto in cui questevengono pronunciate è particolarmente delicato: Mosca, dopo i ... Le dichiarazioni allarmistiche di Kyiv controbilanciate da quelledi Mosca fanno parte ...... indirizzate soprattutto ad una giovane ragazza, andava in escandescenze e tentava di scagliarsi contro i poliziotti, profferendoed offensive. Gli agenti riuscivano a fermarlo e, ...Nuovo avvertimento, con, sui muri a ridosso del palazzo di giustizia di Siracusa. Dopo le intimidazioni ai giudici del Tribunale di Siracusa, Giuseppina Storaci, ed Andrea Migneco, questa volta nel mirino ...

Frasi minacciose contro un avvocato siracusano, la firma è sempre la stessa BlogSicilia.it

Ignoti hanno vandalizzato la sede di Fratelli d'Italia a Parma, componendo frasi offensive e minacciose con la bomboletta spray. La digos sta indagando per risalire ai vandali. Il partito: "Atto vile ...Coppia colta sul fatto mentre rompeva un lucchetto e arrestata dalla Polizia locale in via Paolo Costa. Poco prima l’uomo aveva rubato anche in un vicino market, in passato anche offerte e negli uffic ...