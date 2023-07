Francesco Guccini | “Andare a 30 km in città? Ho fatto la prova con mia moglie Raffaella | non si riesce”

(Di sabato 8 luglio 2023)assieme al cardinale Matteo Maria Zuppi e a don Luigi Verdi della Fraternità di Romena in Toscana per parlare di memoria. Il contesto, splendido, quello del chiostro Santo Stefano a Bologna. E il cantautore 83enne al Corriere della Sera ha spiegato: “La memoria è una cosa talmente fugace, la gente ha poca voglia, non si ricorda molto. Ieri, è un tempo lontanissimo. E quindi, al giorno d’oggi, la noia conta poco”. L’attualità stretta e drammatica, parlando di alluvione: “L’alluvione è tragica, è franato tutto. I danni sono incalcolabili. Ma la verità è un’altra (…). L’Appennino è abbandonato dalle persone, la gente scappa via, le risorse non ci sono. Bisognerebbe fare un discorso molto lungo e ridare vita all’Appennino al di là della catastrofe che lo ha colpito”. La, Bologna,l’ha ...

