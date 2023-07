Francesco Facchinetti sbotta e prende la difese di Melissa Satta | “Ma state scherzando?”

... nato dalla relazione con Simone Inzaghi e Mia, avuta conMia, nata dalla relazione con, ha 11 anni ed è la copia di mamma. La conduttrice ha parlato della 'scelta di aprire il cuore a una famiglia allargata , anche quando ...Tags: clotildecourau divaedonna emanuelefilibertodisavoia emanuelefilibertodisavoiamoglie gossip sifb Articolo precedente Danno della 'vecchia' e 'brutta' a Melissa Satta,...

Solaro, il memorial Michele Garruto con Francesco Facchinetti | VIDEO Il Notiziario

Spalti gremiti a Solaro per la prima edizione del Memorial Michele Garruto, torneo di calcio organizzato per ricordare il giovane parrucchiere morto in un ...Un anno fa la morte in un incidente di Michele Garruto, parrucchiere 30enne di Solaro, oggi un torneo lo ricorda con ospiti a sorpresa per sostenere le famiglie delle vittime della strada. Sono attesi ...