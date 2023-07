Francesca Fagnani | svelato il primo ospite di Belve | l’annuncio della Rai

(Di sabato 8 luglio 2023) Venerdì 7 luglio sono stati annunciati i palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva. Tanti ritorni, novità e colpi di scena per l’emettente televisiva che ha annunciato una vera rivoluzione, soprattutto su Rai 2.tornerà a farci compagnia con il suo storico programma, ma non solo. Nuovi programmi e conduttori Sono tanti L'articolo

Sono stati presentati a Napoli i nuovi palinsesti Rai per la stagione tv 2023/2024. Tanti i volti confermati tra prime time e daytime, tra cui, che tornerà alla conduzione di una nuova stagione di Belve su Rai 2. Spazio anche al ritorno di Stefano De Martino che, intervistato da Blasting News, ha fatto chiarezza sulla ...nello studio di 'Belve'. Foto: Rai Passiamo ora ai graditi ritorni. A quanto pare a Viale Mazzini la meritocrazia non è scomparsa perché tornano alcuni show meritori come La ...Ritorno poi per Belve e quindi per, così come per Stasera c'è Cattelan e Bar Stella , ovvero Alessandro Cattelan e Stefano De Martino . Alcune voci, però, vengono sconfessate. ...

Barbara D'Urso, Francesca Fagnani e l'invito a Belve: «Da me è sempre la benvenuta» leggo.it

Aria di cambiamenti per le reti televisive. Infatti, dopo Mediaset, anche la Rai ha presentato, venerdì 7 luglio 2023, i palinsesti ufficiale ...Aspettavamo fuochi e fiamme per i palinsesti Rai 2023-2024, nuove idee, cambi di rotta per dare forma a quella Rai che finalmente raccontasse il Paese ...