Forzatura inappropriata Rai | il caso-Fiorello deflagra | come lo vogliono far fuori

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 8 luglio 2023) Se Viva Rai 2, il programma di, tornerà o meno non è dato sapersi. Certo è che fa ancora discutere. Nel mirino la confusione portata all'alba dallo show e la sporcizia lasciata una volta concluso. A raccogliere le lamentele dei residenti di Via Asiago, Lorenza Bonaccorsi. Per la presidente del Municipio I di Roma ci si auspica che "venga assicurata ala possibilità di proseguire con il suo show, trovando, però, una modalità che tenga conto dell'impatto della trasmissione sui residenti delle vicine strade, a partire da via Asiago". Raggiunta da Repubblica Bonnacorsi ha attaccato "è stata organizzato durante la stagione scorsa" il programma. In particolare "dobbiamo registrare l'incompatibilità di ‘Viva Rai2!' con le esigenze dei residenti, sia per gli orari di messa in onda, la mattina presto, che per le ...